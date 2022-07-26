Европарламент: санкции вредят Западу больше, чем России Депутат Европарламента признала, что санкции вредят Западу больше, чем России

Фото: Sascha Steinach/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Европейский парламент

Депутат Европарламента Эникё Дьёри заявила в Twitter, что нельзя достичь мира санкциями, которые больше вредят Западу, чем России. По ее словам, вопреки ожиданиям, Россия начинает приспосабливаться к новым условиям, а ее доходы растут из-за роста цен. А «сближение» России и Китая лишь увеличивает дистанцию между этими двумя блоками и западными партнерами.

Мы на стороне мира. Нельзя установить мир, вводя санкции, которые вредят нам больше, чем россиянам, — написала депутат.

Ранее неназванный дипломат предположил, что последний пакет санкций ЕС продемонстрировал исчерпание возможностей по введению ограничений против России. Об этом свидетельствует в том числе и то, что седьмой по счету список рестрикций не содержит серьезных мер, но предусматривает послабления в отношении России.

До этого The National Interest сообщил, что западные санкции не смогли развалить экономику России, которая «ни на грамм не пострадала». Во втором квартале нынешнего года профицит внешней торговли России составил рекордные $70,1 млрд., а рубль демонстрирует завидную устойчивость и по отношению к евро уже добрался до показателей 2015 года. В свою очередь в Европе введение антироссийских санкций привело к двойной проблеме: теперь там не хватает топлива, а рост цен на энергоносители подстегивает инфляцию.