Европарламент порекомендовал лишить экс-мэра Риги неприкосновенности

Юридический комитет Европейского парламента (ЕП) порекомендовал лишить депутатской неприкосновенности члена парламента и бывшего мэра Риги Нила Ушакова, передаёт интернет-портал Delfi.

Окончательное решение ЕП примет после рассмотрения вопроса в ноябре.

Сам Нил Ушаков отметил профессиональный подход к его делу членов юридического комитета Европарламента. Он написал об этом на странице в Facebook.

Хочу поблагодарить членов Юридического комитета ЕП и докладчика за их высокопрофессиональный подход. Хотелось бы рассчитывать на такой же подход и со стороны Генпрокуратуры, — написал экс-мэр Риги.

В октябре 2020 года запрос в Европарламент о лишении депутатского иммунитета экс-мэра Риги Нила Ушакова направила прокуратура Латвии. Это связано с необходимостью возбуждения уголовного дела в отношении бывшего градоначальника.

В свою очередь, о возбуждении дела попросило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Это случилось после обнаружения у Ушакова в ходе обысков по другому делу запрещённого устройства видеонаблюдения, замаскированного под книгу. При этом бывший мэр заявил, что наличие в его кабинете устройства стало для него неожиданностью.

Нил Ушаков вошёл в состав Европарламента в мае 2019 года. Градоначальником Риги он был с 2009 года. На посту мэра он отстаивал права русскоязычного населения Латвии. Также Ушаков неоднократно выступал против сноса памятника освободителям Риги, возле которого традиционно собираются ветераны Великой Отечественной войны 9 мая.