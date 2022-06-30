«Европа сдрейфила»: эксперт оценил решение ЕС по транзиту через Литву Украинский полковник Жданов: в Европе «сдрейфили» и бросили Литву в ситуации с транзитом

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Украинский полковник запаса Олег Жданов заявил, что в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область Европа «сдрейфила». По его словам, из-за такой «позиции страуса» Литва осталась один на один с Россией, сообщает РИА Новости.

Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией. Ведь транзит закрывал Евросоюз своим решением, но почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва, — подчеркнул военный эксперт.

Жданов считает, что Вильнюсу не грозит силовой ответ со стороны Москвы из-за транзита.

Ранее стало известно, что 29 июня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о возобновлении в течение нескольких дней транзита российских грузов в Калининград через территорию Литвы. По его данным, сейчас европейские чиновники ведут переговоры о выведении Калининграда из-под санкционного режима.