Reuters сообщило о возможном восстановлении транзита в Калининград Reuters: транзит российских грузов в Калининград через Литву могут возобновить через несколько дней

Фото: shutterstock

Транзит российских грузов в Калининград через территорию Литвы может возобновиться в течение нескольких дней, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Сейчас европейские чиновники ведут переговоры о выведении Калининграда из-под санкционного режима.

Торговля через Литву с российским эксклавом Калининградом может вернуться в норму в течение нескольких дней на фоне того, что европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что с 18 июня прекращается транзит некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление было получен от Литовских железных дорог.

По словам президента страны Гитанаса Науседы, запрет на ввоз товаров не входит в зону ответственности Литвы, эта проблема касается Евросоюза и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что власти серьезным образом анализируют ситуацию вокруг запрета на транзит товаров в Калининград и через МИД доводят свою позицию до коллег из других стран. При этом он констатировал, что это «уже не партнеры, а наши оппоненты».