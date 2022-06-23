Литва переложила на ЕС ответственность за блокаду Калининграда Президент Литвы Науседа переложил на ЕС ответственность за транзитную блокаду Калининграда

Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Запрет на ввоз товаров в Калининградскую область не входит в зону ответственности Литвы, заявил президент страны Гитанас Науседа. По его словам, эта проблема касается Евросоюза и России. Науседа подчеркнул, что Вильнюс не вводит санкции против РФ, он лишь «соблюдает правила» Евросоюза.

Литва не вводит санкций со своей стороны, мы просто соблюдаем правила ЕС, применяем санкции в соответствии с этими правилами, — заявил Науседа.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не намерен блокировать грузовой трафик между Калининградской областью и Россией. По его словам, запрет на транзит ряда товаров через Литву позволит предотвратить возможный обход санкционных ограничений Евросоюза.

До этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что будет прекращен транзит некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление власти региона получили от Литовских железных дорог. По словам губернатора, из-за данного запрета потребуется срочная поставка на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.