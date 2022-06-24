Песков заявил о решительном настрое России в ситуации вокруг Калининграда Песков: Россия настроена решительно в ситуации с Калининградом, но с ответом не спешит

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Дмитрий Песков

Москва решительно настроена в ситуации с транспортной блокадой Калининграда, однако она не спешит с принятием каких-либо решений. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в настоящее время идёт анализ происходящего.

Здесь не нужно спешить, но в то же время мы, конечно, настроены достаточно решительно. Нужно определённое время перед тем, как будут приняты решения, — сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что в настоящее время власти серьёзным образом анализируют происходящее и через МИД доводят свою позицию до коллег из других стран. При этом Песков с грустью констатировал, что это «уже не партнёры, а наши оппоненты».

Говоря о том, можно ли ожидать ответных мер после доклада секретаря Совбеза Николая Патрушева главе государства, пресс-секретарь президента ещё раз повторил,, что для всего необходимо время.

Нам нужно время, чтобы эту ситуацию проанализировать. <...> Думаю, что также нужно время и этим самым оппонентам, чтобы понять, что нужно что-то делать для того, чтобы урегулировать эту ситуацию. <...> Здесь наша правота абсолютна, — подчеркнул Песков.

При этом он не исключил, что Литва через некоторое время отменит решение об ограничении транзита. Однако готовиться надо и к самым трудным вариантам, резюмировал представитель Кремля.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что АО «Литовские железные дороги» уведомило Калининград об ограничении транзита ряда товаров из субъектов РФ в этот регион. По его словам, действия Литвы нарушают законы и договорённости, так как при вступлении в ЕС Литва гарантировала сохранение транзита в Калининград.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, Литва не станет закрывать путь для кораблей, идущих в порты Калининграда, так как такие действия Вильнюса смогут привести к войне.