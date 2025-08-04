«Европа потеряла очень много»: энергетик о последствиях отказа от газа РФ

Европейские страны усугубили кризис отказом от российского газа, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, сокращение поставок привело к существенной деиндустриализации ЕС.

Из-за политической позиции Европа потеряла очень много денег. Здесь сложно посчитать, какую конкретно сумму, потому что есть косвенные эффекты. Из-за того, что сократились поставки российского газа, усугубился энергетический кризис. Он начался в середине 2021 года. Без отказа Европы от сотрудничества с РФ кризис был бы меньше по времени. А так он растянулся на весь 2022 год и практически на весь 2023 год, потому что по разным причинам из России сокращение поставок произошло примерно на 130 млрд кубов топлива. Это очень много. Произошла существенная деиндустриализация Европейского союза, — пояснил Юшков.

Он отметил, что Европа в целом сократила потребление газа на 100 млрд кубов. По его словам, от энергетического кризиса пострадал промышленный сектор ЕС, особенно производство азотных удобрений, которое зависит от стоимости метана.

Нас на рынке газа Европы особо никто не заменил. В ЕС сократилось потребление газа примерно на 100 млрд кубов. В промышленном секторе цены на газ слишком высокие. В Европе закрылось множество заводов по производству азотных удобрений, потому что они из метана делаются, из природного газа, а газ дорогой. Нефть идет только по трубопроводам, морским транспортом запрещено. Это все приводит к неэффективности, они не получают выручку, потому что не производят какие-то товары, — резюмировал Юшков.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Европейский союз лишился свыше €1 трлн после разрыва сотрудничества с Россией в энергетической сфере. По его словам, на эту тему существуют разные оценки, однако большинство аналитиков сходятся именно на такой сумме.