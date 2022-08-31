Европа отреагировала на смерть Горбачева Европейские политики отреагировали на смерть экс-президента СССР Горбачева

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева и написала на своей странице в Twitter, что политик «открыл путь к свободной Европе». Она добавила, что Горбачев сыграл ключевую роль в завершении холодной войны. С ней согласился канцлер Австрии Карл Нехаммер, который заявил, что он повлиял на сближение Востока и Запада после падения железного занавеса.

Михаил Горбачев был достойный доверия и уважаемый лидер. Он сыграл ключевую роль в завершении холодной войны и разрушении железного занавеса, он также открыл путь к свободной Европе, — написала фон дер Ляйен.

Оба выразили свои соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР. О том, что миру не будет хватать дальновидности и рассудительности Горбачева заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Михаил Горбачёв — человек, изменивший историю XX века​​​. Будет не хватать его дальновидности и спокойной рассудительности, особенно в это сложное время в международной политике, — написал Берлускони на своей странице в Twitter.

Первый президент СССР Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.

Президент России Владимир Путин ранее выразил свои соболезнования в связи с кончиной Горбачёва. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава протокола первого и последнего президента СССР Владимир Шевченко отметил, что эпоха Михаила Горбачева была эпохой перестройки и надежд, однако сам политик плохо знал свою страну и номенклатуру СССР. По его словам, распад Союза стал трагедией для главы государства.