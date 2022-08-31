Глава протокола Шевченко рассказал о трагедии Горбачева Глава протокола Шевченко сообщил, что распад СССР стал для Горбачева трагедией

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Михаил Горбачёв

Эпоха Михаила Горбачева была эпохой перестройки и надежд, однако сам полити плохо знал свою страну и номенклатуру СССР. Об этом заявил глава протокола первого и последнего президента СССР Владимир Шевченко. По его словам, которые приводит РИА Новости, распад Союза стал трагедией для главы государства.

Эпоха Горбачева — это эпоха перестройки, эпоха надежд, эпоха нашего вхождения в безракетный мир, где были подписаны уникальные договора. Но просчет был один — мы плохо знали свою страну, плохо знали свою номенклатуру. <...> Наш союз распался, вот это была трагедия и его трагедия, — сказал Шевченко.

Он рассказал, что проработал с Горбачевым с момента его избрания на пост генерального секретаря и до момента, когда политик сложил с себя полномочия президента СССР. По словам Шевченко, в жизни Горбачев был добрым человеком и мечтал о лучшем, «а получилось как всегда».

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Об этом стало известно вечером 30 августа. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой