Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва Песков: президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Горбачёва

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Горбачёва. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Горбачёва. Утром президент направит телеграмму с соболезнованием родным и близким, — сказал Песков.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.