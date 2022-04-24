Еврокомиссия признала, что эмбарго на сырьё из России приведёт ЕС к кризису

Полное эмбарго на импорт российского газа может стать причиной серьёзного энергетического кризиса в некоторых странах Евросоюза, заявила зампредседателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. При этом она высказала сожаление о том, что страны Запада допустили такую зависимость от России.

В настоящее время мы работаем над шестым пакетом санкций. Однако прежде чем вводить какие-либо санкции, мы должны проверить готовность стран-членов пойти на эти меры. Исходное положение, особенно в отношении газа, непростое. Полное газовое эмбарго может вызвать серьёзный энергетический кризис в ряде стран, — сказала Юрова.

По словам чиновницы, Европе требуется «как можно скорее» прекратить зависимость от российских энергоносителей и серьёзно заняться остановкой импорта нефти и газа.

Прискорбно, что мы стали настолько зависимы от России в прошлом, — заявила политик.

Она также отметила, что в вопросе давления на РФ «можно было бы сделать ещё больше».

Ранее глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен заявил, что нет никаких оправданий для введения Германией эмбарго на российские энергоносители. Это станет катастрофой для экономики, которая будет парализована, уверен он.