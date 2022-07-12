Еврокомиссия оштрафует Чехию на €80 млн из-за отсутствия новых законов

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия в Брюсселе

Еврокомиссия рассматривает 19 дел в отношении Чехии, страну могут оштрафовать на €80 млн из-за того, что местные законодатели не успевают вводить законы, которые требует правовая система Евросоюза, заявил чешский министр законодательства Михал Шалмоун. Аргументируя свою позицию, он напомнил, что в минувшую пятницу депутаты не успели рассмотреть закон о распространении видеозаписей из-за организованных оппозиционными партиями перерывов в заседании, сообщает EADaily.

Европейская комиссия рассматривает в отношении Чехии 19 дел, связанных с тем, что чешские законодатели не успевают в установленные сроки вводить национальные законы, которые требует правовая система Европейского союза. Шалмоун так же сообщил, что сумма всех штрафов, которые Брюссель может наложить на республику из-за подобных нарушений, может достигнуть 2 млрд крон, — пишет издание.

7 июля сообщалось, что Европейская комиссия заблокировала выдачу Украине кредита в €1,5 млрд, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица. Бюджетное подразделение ЕК поставило под сомнение финансовую надёжность кредита. Отмечается, что традиционно провизия по кредиту — сумма предполагаемых убытков, которая, скорее всего, не будет получена, устанавливается в размере 9%, а в данном случае орган хочет поднять планку до 70%.