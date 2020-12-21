Еврокомиссия одобрила выход вакцины Pfizer на рынок Евросоюза

Ранее Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило использование на территории ЕС вакцины Pfizer — BioNTech. По словам представителей агентства, это первая вакцина, одобренная EMA, и разрешение на использование препарата действует во всех 27 странах Евросоюза и является «большим шагом вперёд в борьбе с пандемией».
Как писал NEWS.ru, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о начале кампании по вакцинации от коронавируса в странах — членах Евросоюза 27–29 декабря.
Ранее о старте вакцинации от COVID-19 27 декабря уже сообщил глава Министерства здравоохранения Германии Йенс Спан. Он заявил, что первыми прививку получат постояльцы домов престарелых.