Еврокомиссия одобрила выход вакцины Pfizer на рынок Евросоюза

https://static.news.ru/photo/aca753b2-43b6-11eb-bbda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Ferdinando/Dod/Global Look Press

Еврокомиссия разрешила выход на рынок Евросоюза вакцины от коронавируса, разработанной американским фармацевтическим концерном Pfizer и его немецким партнёром BioNTech.

Сегодня мы добавляем важную главу в историю успеха Европы, делая доступной для европейцев первую вакцину против COVID-19, — написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Today we add an important chapter to a European success story, by making available the 1st #COVID19 vaccine for Europeans.



More will come.



It will be available to all EU countries at the same time, on the same conditions #EUvaccinationdays https://t.co/4Xa17PQkMv — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2020

Ранее Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило использование на территории ЕС вакцины Pfizer — BioNTech. По словам представителей агентства, это первая вакцина, одобренная EMA, и разрешение на использование препарата действует во всех 27 странах Евросоюза и является «большим шагом вперёд в борьбе с пандемией».

Как писал NEWS.ru, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о начале кампании по вакцинации от коронавируса в странах — членах Евросоюза 27–29 декабря.

Ранее о старте вакцинации от COVID-19 27 декабря уже сообщил глава Министерства здравоохранения Германии Йенс Спан. Он заявил, что первыми прививку получат постояльцы домов престарелых.