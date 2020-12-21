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Еврокомиссия одобрила выход вакцины Pfizer на рынок Евросоюза

20:42, 21 декабря 2020 27
Фото: Lisa Ferdinando/Dod/Global Look Press

Еврокомиссия разрешила выход на рынок Евросоюза вакцины от коронавируса, разработанной американским фармацевтическим концерном Pfizer и его немецким партнёром BioNTech.

Сегодня мы добавляем важную главу в историю успеха Европы, делая доступной для европейцев первую вакцину против COVID-19, — написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Ранее Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило использование на территории ЕС вакцины Pfizer — BioNTech. По словам представителей агентства, это первая вакцина, одобренная EMA, и разрешение на использование препарата действует во всех 27 странах Евросоюза и является «большим шагом вперёд в борьбе с пандемией».

Как писал NEWS.ru, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о начале кампании по вакцинации от коронавируса в странах — членах Евросоюза 27–29 декабря.

Ранее о старте вакцинации от COVID-19 27 декабря уже сообщил глава Министерства здравоохранения Германии Йенс Спан. Он заявил, что первыми прививку получат постояльцы домов престарелых.

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