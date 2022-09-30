Евродепутат отреагировал на идею раздела Калининградской области Евродепутат Здеховский поддержал идею раздела Калининградской области

Фото: shutterstock

Депутат Европейского парламента от Чехии Томаш Здеховский в ответ на проведенные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы предложил провести также референдум и в Калининградской области и разделить ее между Чехией и Польшей, передает EADaily. Как уточняется, парламентарий поддержал инициативу некоего интернет-пользователя из Польши, который заявил, что за счет раздела Калининградской области чехи должны получить выход к морю.

Пора делить Калининград, чтобы наши чешские братья наконец получили выход к морю, — написал пользователь под ником Papież internetu.

Издание отмечает, что евродепутат Здеховский, прочитав данное сообщение, заявил: «И как не любить поляков!».

Томаш Здеховский — зампред чешской партии «Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия», которая входит в состав Европейской народной партии.

В чешском городе Оломоуц на северо-востоке страны ранее неизвестный осквернил памятник красноармейцам. Известно, что полиция разыскивает вандала, который нанес буквы UA на монумент желтой аэрозольной краской. По мнению властей города, злоумышленник таким образом выразил поддержку Украине.