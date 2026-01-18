«Это реальная угроза»: жителям Киева посоветовали искать новые дома

Жителям Киева, у которых в домах уже неделю отсутствует отопление, следует найти другое место для временного проживания, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. По его словам, которое приводит украинское издание «Страна.ua», вряд ли тепло вернется в дома в ближайшее время.

Я бы советовал искать, куда временно переселиться. И я надеюсь, что кто-то в городском управлении возьмет на себя смелость сказать то же самое. Если до сих пор не удалось, то возможно, что не удастся в ближайшее время. А это уже реальная угроза, — отметил он.

Ранее стало известно, что Киев и Киевская область дольше других украинских регионов в начале 2026 года оставались без света. Аналитики говорят о критической ситуации с энергетикой с наступлением морозов.

В Сети появилась информация, что жители Киева начали разжигать костры из выброшенных новогодних елок, чтобы согреться на фоне затяжных проблем с отоплением. По словам источника, один из таких костров, вокруг которого собрались более 10 человек, был замечен в районе Теремки на южной окраине столицы.