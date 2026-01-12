В Европе высмеяли ответ МИД Франции на пост Медведева Филиппо сравнил ответ МИД Франции на пост Медведева с реакцией ребенка

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг резкой критике реакцию МИД Франции на публикацию зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева с кадрами удара «Орешником» по Украине. В социальной сети X политик сравнил ответ дипломатического ведомства, которое призвало «бояться Россию», со словами ребенка.

За коммуникацию французской дипломатии отвечает 11-летний ребенок?! — написал Филиппо.

Ранее Медведев опубликовал кадры ударов по стратегическим объектам на западе Украины при помощи «Орешника». Кадры он сопроводил предостережением в адрес европейских политиков, обсуждающих возможность отправки своих военных в зону боевых действий для поддержки Киева.

Минобороны РФ проинформировало, что российская армия ударом ракетного комплекса в ночь на 9 января поразила Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По данным ведомства, там обслуживались истребители F-16 и производились ударные БПЛА большой дальности. Также на заводе ремонтировали и обслуживали авиационную технику ВСУ, в том числе переданные Западом самолеты.