Эстония ограничила въезд в страну для Россиян Эстония с 18 августа ограничила въезд в страну и выдачу виз для граждан России

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Эстония с 18 августа ограничивает выдачу виз для граждан России, а также въезд в страну для имеющих ранее выданный Таллинном шенген. Это означает, что россиян, целью посещения которого является туризм, предпринимательство спорт или кульутра, прибыв на пограничный пункт Нарвы, Лухамаа или Койдула, с 18 августа уже не сможет въехать на территорию Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой а пресс-службу правительства страны.

Ограничения вводятся и на получение эстонской визы. Направлять просьбу для ее получения могут только те граждане РФ, которые приезжают в Эстонию посещения близкого родственника, имеющего гражданство прибалтийской страны или долгосрочный вид на жительство. Также визы могут запросить дипломаты из РФ, работающие в стране, члены их семей, работники международной торговли и представители бизнеса пассажирских перевозок. Еще одна категория граждан которым доступна возможность получения эстонской визы — лица, которые могут передвигаться на основании права Евросоюза и те, кому Эстония готова предоставить документ по гуманным соображениям.

Также въезд в страну разрешен для тех россиян, которые имеют в загранпаспорте пометку от другой страны — участницы Шенгенского соглашения.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вслед за Прибалтикой поддержал запрет выдачи шенгенских виз россиянам из-за событий на Украине. По его словам, Чехия стала одной из первых стран ЕС, приостановивших выдачу виз россиянам. После этого республика распространила запрет и на граждан Белоруссии.