Эстония не будет предоставлять убежище избегающим мобилизацию россиянам

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Город Таллин, Эстония

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна не будет предоставлять убежище избегающим частичную мобилизацию гражданам России, ее слова приводит РИА Новости. Ранее в Эстонии отмечали, что намерены запретить въезд обладающим видом на жительство россиянам, которые примут участие в спецоперации на Украине.

Мы здесь принимаем украинских беженцев от войны. Каждый гражданин несет ответственность за действия своей страны, это относится и к гражданам России. Так что мы не предоставляем никакого убежища. Это не основание давать убежище российским мужчинам, которые бегут из страны, — указала эстонский премьер.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Сергей Шойгу заявил, что планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. По его словам, это только 1% имеющихся в стране ресурсов. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет, в спецоперации не будут участвовать срочники. Он также сообщил, что потери России во время военной операции на Украине составили 5937 человек.