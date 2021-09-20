ЕСПЧ признал Россию ответственной за гибель Литвиненко

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия несёт ответственность за отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году, частично удовлетворив иск его вдовы. Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Жалобу вдовы Литвиненко Марины частично удовлетворили . Россию обязали выплатить женщине €100 тысяч в качестве моральной компенсации и ещё €22,5 тысячи на судебные издержки. Суд посчитал, что РФ нарушила статью 38 Конвенции по правам человека, которая гарантирует эффективное рассмотрение дела с участием представителей сторон.

Суд пришёл к выводу, что РФ была ответственна за убийство Александра Литвиненко в Великобритании, — говорится в постановлении.

Европейский суд по правам человека отметил, что Россия не провела эффективного внутреннего расследования, которое могло бы привести к установлению всех фактов трагедии, а также к поиску ответственного за случившееся. В связи с этим российская сторона признаётся ответственной за убийство Александра Литвиненко в Великобритании

Ранее вдова экс-полковника ФСБ Александра Литвиненко подала в ЕСПЧ иск на €3,5 миллиона. Женщина считает, что её мужа отравили радиоактивным веществом. Также она утверждает, что существует связь между смертью её супруга, отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году, а также отравлением политика Алексея Навального.

Литвиненко бежал в Великобританию и умер вскоре после получения гражданства. До этого он написал книгу, в которой обвинил ФСБ во взрывах домов в России. Полиция назвала причиной смерти Александра Литвиненко отравление полонием-210 — редким радиоактивным веществом. Москва неоднократно требовала от Лондона рассекретить материалы дела и провести прозрачное и неполитизированное расследование. ЕСПЧ пришёл к выводу, что смерть Литвиненко была убийством, которое по указанию властей совершили россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун.