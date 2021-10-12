ЕСПЧ отклонил иск к священникам-педофилам

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск пострадавших в детстве от сексуального насилия от священников-педофилов. В суде подчеркнули, что у него нет юрисдикции на рассмотрение таких дел из-за иммунитета Ватикана. Об этом говорится на сайте ЕСПЧ.

Иск подали 24 гражданина Бельгии, Италии и Нидерландов. Все они в детстве пострадали от сексуального насилия со стороны священников. С 2011 года заявители пытались подать иск на Святой престол. Пострадавшие требовали компенсации.

Апелляционный суд Бельгии также постановил, что он не обладает юрисдикцией на рассмотрение заявления по той же причине.

Суд считает, что отказ бельгийских судов от своей юрисдикции в связи с иском о гражданской ответственности, поданным заявителями против Святейшего престола, не противоречит общепризнанным принципам международного права, — следует из решения ЕСПЧ.

Ранее папа римский Франциск выразил глубокое сожаление в связи со случаями сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны священнослужителей во Франции. Он заявил, что испытывает стыд за преступления, связанные с педофилией. Также Франциск объявил о запуске процесса реформ, который осведомлённые во внутренней жизни Ватикана эксперты называют самыми амбициозными в современной истории теократического государства.