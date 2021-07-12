ЕС захотел провести срочную операцию на границе Литвы и Белоруссии

Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ («Фронтекс») запланировало проведение операции на литовско-белорусской границе из-за нарастающего потока мигрантов. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Мы усилим нашу помощь и направим дополнительных пограничников, патрульные машины и специализированных офицеров для проведения опросов мигрантов с целью сбора информации о преступных сетях, вовлечённых в происходящее, — заявил глава ведомства Фабрис Леджери.

Они будут находится на литовской границе уже в ближайшие дни. В ведомстве подчеркнули, что в первой половине июля было зафиксировано больше 800 нелегальных пересечений границы с Белоруссией мигрантами из Габмии, Гвинеи, Мали, Сенегала и Республики Конго.

В Литве озаботились противодействию потока мигрантов. Власти намерены построить на границе с Белоруссией стены из ограждений и колючей проволоки. Она будет оборудована камерами видеонаблюдения. Один километр возведения стены оценили в €30 тысяч. Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что в Минске не выступают против строительства стены.