ЕС пока не делает вакцинацию от COVID условием для выдачи шенгена

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Страны Евросоюза пока не обсуждали вопрос о том, чтобы сделать вакцинацию от коронавируса условием для выдачи шенгенских виз. Об этом заявил глава представительства ЕС в России посол Маркус Эдерер.

Мы пока не можем конкретно сказать, будут ли выдвигаться требования для выдачи шенгенских виз по части вакцинации, — цитирует ТАСС Эдерера.

Он признал актуальность этого вопроса в нынешних условиях пандемии, заявив при этом, что его лучше адресовать во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Именно там, по словам посла, сейчас ведётся дискуссия «относительно взаимного признания сертификатов о прививках».

Как писал NEWS.ru, в России появятся специальные сертификаты для людей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. Эти документы помогут гражданам РФ при выезде в другие страны. В настоящее время вопрос выдачи сертификатов прорабатывают в кабинете министров. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Москалькова подчеркнула, что такие документы являются вынужденной мерой в борьбе с коронавирусной пандемией. Однако ряд вопросов остаётся нерешённым. Так, например, непонятно, что делать с гражданами, которые не могут пройти вакцинацию по состоянию здоровья.

Ранее стало известно, что в Башкирии будет введена практика COVID-паспортов для местных жителей. Власти республики объявили, что тем, кто переболел коронавирусной инфекцией или сделал прививку от COVID-19, будет выдаваться специальный документ, предоставляющий некоторые преимущества при посещении мероприятий, а также для получения скидок. Выдавать COVID-паспорта жителям Башкирии начнут с 5 февраля.