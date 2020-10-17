ЕС осудил обстрел Гянджи и призвал Баку и Ереван соблюдать перемирие

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Евросоюз осуждает удары Вооружённых сил Армении по азербайджанскому городу Гянджа и призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать оговорённые условия перемирия.

Европейский союз осуждает удары по азербайджанскому городу Гянджа в ночь с 16 на 17 октября, повлёкших за собой гибель мирных жителей и серьёзные ранения. Все нападения на гражданских лиц и гражданские объекты любой из сторон должны быть прекращены, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения внешнеполитического ведомства ЕС.

В ведомстве отметили, что согласованный сторонами режим прекращения огня должен быть незамедлительно восстановлен.

Ранее NEWS.ru писал, что посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил солидарность позиций России и США по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

ВС Армении в ночь на 17 октября нанесли ракетный удар по Гяндже — второму по величине городу в Азербайджане. В результате обстрела погибли 12 мирных жителей, есть раненые. Очевидцы рассказали о том, что в результате атаки были повреждены не менее 20 зданий.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщал, что ВС Армении применили против Гянджи оперативно-тактические баллистические ракеты 8К-14 (Р-17), входящие в ракетный комплекс тактического назначения «Эльбрус».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

10 октября вступил в силу режим прекращения огня, о котором Баку и Ереван договорились в ходе встречи глав МИД в Москве. Однако вскоре республики обвинили друг друга в его нарушении.