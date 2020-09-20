ЕС обсудит отношения с Белоруссией в связи с непризнанием итогов выборов

https://static.news.ru/photo/08dc11b8-fbe6-11ea-93b6-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Look Press

Главы МИД Евросоюза обсудят пересмотр отношений с Минском в условиях непризнания Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, ситуация в республике ухудшается, репрессии против участников мирных протестов продолжаются. В связи с этим министры в ходе встречи в Брюсселе обсудят меры поддержки белорусского народа.

Боррель добавил, что перед заседанием глав МИД пообщался с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая и рассказала ему о текущих событиях в стране, сообщает РИА Новости.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Как писал NEWS.ru, 20 сентября в республике прошли очередные митинги оппозиции. Наиболее массовые из них состоялись в Минске. В Бресте силовики использовали против протестующих перцовый газ, а также стреляли в воздух для предупреждения.