ЕС обсудит отношения с Белоруссией в связи с непризнанием итогов выборов

Главы МИД Евросоюза обсудят пересмотр отношений с Минском в условиях непризнания Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, ситуация в республике ухудшается, репрессии против участников мирных протестов продолжаются. В связи с этим министры в ходе встречи в Брюсселе обсудят меры поддержки белорусского народа.
Боррель добавил, что перед заседанием глав МИД пообщался с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая и рассказала ему о текущих событиях в стране,
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.
Как писал NEWS.ru, 20 сентября в республике прошли очередные митинги оппозиции. Наиболее массовые из них состоялись в Минске. В Бресте силовики использовали против протестующих перцовый газ, а также стреляли в воздух для предупреждения.
Добавьте наши новости в избранные источники