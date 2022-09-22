Эрдоган заявил о желании Турции увеличить объемы закупаемого у США газа

Фото: Markiian LyseikoUkrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хочет увеличить объемы закупаемого у США газа. При этом Турцию интересуют более выгодные условия, отметил он на заседании турецко-американского делового совета в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

Мы хотим увеличить объемы газа, который мы закупаем у США, на более выгодных условиях в предстоящий период. Мы готовы к сотрудничеству по доставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в страны региона, — подчеркнул турецкий президент.

Агентство отмечает, что в настоящее время основные поставки газа в Турцию идут из России, Азербайджана и Ирана.

Ранее стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган в последнее время старается участвовать в решении всех мировых проблем, до которых может дотянуться. Естественно, он не остался в стороне и от конфликта РФ с Украиной. Турецкий лидер заявил о желании помирить Москву и Киев и посадить их за стол переговоров. Эрдоган намерен сделать Турцию партнером для всех сторон.