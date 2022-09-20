Эрдоган рассказал о стремлении Путина скорее закончить кризис на Украине

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине. При этом Киев должен быть в одном понимании с Москвой, отметил он в беседе с телеканалом PBS, его цитирует издание Yeni Şafak.

Эрдоган напомнил, что встречался с Путиным в Узбекистане.

Я понял, что они действительно стремятся как можно скорее закончить это дело. Беда этого курса велика. На данный момент, например, достигнуто соглашение об обмене 200 заложников. Это хорошее развитие <...>. В настоящее время друзья выполняют его техническое измерение. Благодаря этому мы достигнем хорошего развития, — подчеркнул турецкий президент.

Он добавил, что Москва также занимается вопросом вывода своей сельскохозяйственной продукции на рынки. Все это Эрдоган назвал «хорошими событиями».

Ранее стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде сообщил: у Анкары есть желание стать новым членом ШОС. Турецкий лидер отметил, что страна нацелена вступить в организацию в 2023 году на саммите в Индии.