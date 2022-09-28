Эрдоган предложил Зеленскому помощь в защите Запорожской АЭС Эрдоган предложил Зеленскому создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе общения он предложил свою помощь в создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции, передает его слова ТАСС. Эрдоган напомнил, что при его содействии удалось решить вопрос с вывозом украинского зерна, а потому в случае с ЗАЭС может быть применен аналогичный подход.

Заявив, что соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море работает, президент Эрдоган сказал, что аналогичный подход может быть продемонстрирован в контексте Запорожской атомной электростанции и что предложение о необходимом посредничестве и содействии в создании демилитаризованной зоны вокруг станции является действительным, — рассказали в пресс-службе президента Турции.

Кроме этого Эрдоган высказал глубокое удовлетворение касательно того, что между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными. Он отметил, что также принимал участие в данном процессе, и остался доволен результатом.