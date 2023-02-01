Эрдоган назвал рискованным решение отправить на Украину танки

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что поставки танков Украине не помогут завершить конфликт в стране, сообщил телеканал Haber Turk. Турецкий лидер назвал это решение крайне рискованным.

Я не думаю, что отправка танков на Украину поспособствует решению украинского конфликта, — заявил Эрдоган.

Также он отметил, что наибольшую выгоду из поставок танков извлекут «оружейные магнаты».

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус прокатился на танке Leopard 2A6 перед отправкой техники на Украину. Видео опубликовали в официальном аккаунте бундесвера в Twitter. Чиновник забрался на машину в окружении журналистов и проехался по бездорожью.

Ранее в МИД России сообщили, что военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов извлекает сверхприбыли от конфликта на Украине. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. При этом, по его словам, в Вашингтоне не задумываются о том, что США все больше втягиваются в данный конфликт и рискуют в нем завязнуть.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что страны Запада пообещали направить Киеву 321 тяжелый танк. Он также добавил, что именно из-за рисков долгой доставки техники президент страны Владимир Зеленский настаивает, что танки необходимы Украине как можно скорее и если они поступят в августе или сентябре, «будет слишком поздно».