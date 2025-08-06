Епископ раскритиковал полицию Германии за произвол в отношении пастора Епископ Ряховский назвал произволом обыски и избиения пастора Эппа в ФРГ

Факт избиения и обыска у немецкого пастора Александра Эппа, имеющего российское гражданство, полицией ФРГ в Дуйсбурге, расположенном на федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, является вопиющим произволом, заявил начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской – РОСХВЕ (пятидесятников) Сергей Ряховский в комментарии РИА Новости. По его словам, травля священника началась сразу после получения гражданства РФ.

Произвол в адрес моего единоверца пастора Александра Эппа считаю вопиющим. Отмечу, что некоторое время назад Александр Эпп принял российское гражданство. Сразу после этого началась травля как самого Александра Эппа, так и возглавляемой им церкви. Беспрецедентное давление со стороны государства и подконтрольных ему средств массовой информации является проявлением религиозного национализма, — сказал епископ.

