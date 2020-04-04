Эпицентром распространения коронавируса в Сербии стал город Валево

https://static.news.ru/photo/14a25c40-7681-11ea-8b87-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Город Валево оказался эпицентром распространения коронавирусной инфекции нового типа в Сербии. Об этом 4 апреля российским журналистам сообщила главный врач городской поликлиники, координатор оперативно-экспертного штаба по чрезвычайным ситуациям Валево Бранка Антич.

По её словам, в данный момент на территории города сложилась крайне тревожная ситуация. Как отметила Антич, подтверждением заявления о том, что Валево — эпицентр распространения COVID-19, является большое количество заболевших и скончавшихся местных жителей. Также, заявила врач, коронавирусом заразилось очень много медицинских специалистов.

Распространение инфекции в Валево началось в конце февраля. Тогда в городе с населением в 60 тысяч человек начали появляться первые пациенты с симптомами.

После этого у нас было огромное число контактов заразившихся, а в какой-то момент всё городское управление здравоохранения в полном составе ушло на изоляцию. Городская поликлиника взяла функции управления на себя, со вчерашнего дня я возглавляю оперативно-экспертный штаб, но у меня нет ни базы данных, ни доступа к эпидемиологическим отчётам. Последний доступный отчёт датирован 15 марта, — цитирует ТАСС Антич.

Доктор предположила, что сведения о заразившихся самими людьми скрывались намеренно. Местные жители отказываются говорить, где они были и с кем общались. Антич заявила, что в Валево необходимо ввести круглосуточный комендантский час на 14 дней для определения масштаба заражения.

На сегодняшний день пандемия коронавируса по всему миру поразила 1,1 млн человек. От заболевания скончались более 59 тысяч. Выздороветь удалось 228 тысячам граждан.

Как ранее писал NEWS.ru, военные специалисты из РФ и их сербские коллеги определили план работы, а также населённые пункты и объекты в Сербии, где необходимо принять меры по борьбе с распространением COVID-19. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.