Елизавета II отчитала внучку за фото в соцсетях

31-летняя принцесса Евгения, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, вызвала возмущение бабушки неосторожным постом в соцсетях.
Младшей дочери принца Эндрю в отличие от почти всех остальных членов королевской семьи дозволено вести страницу в Instagram, чтобы рассказывать о благотворительной деятельности. Принцесса также публикует фото с членами семьи — сестрой Беатрис и родителями. С недавних пор девушка также делится снимками с сыном Августом. Ребёнок родился 9 февраля.
Принцесса Евгения
У меня начались проблемы, когда я выложила фото папы во дворце, потому что эти коридоры не предназначены для посторонних глаз, — посетовала принцесса.
Как писал NEWS.ru, 21 марта Елизавета II в десятый раз стала прабабушкой. У её внучки Зары Тиндалл родился сын.