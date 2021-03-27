Елизавета II отчитала внучку за фото в соцсетях

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31-летняя принцесса Евгения, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, вызвала возмущение бабушки неосторожным постом в соцсетях.

Младшей дочери принца Эндрю в отличие от почти всех остальных членов королевской семьи дозволено вести страницу в Instagram, чтобы рассказывать о благотворительной деятельности. Принцесса также публикует фото с членами семьи — сестрой Беатрис и родителями. С недавних пор девушка также делится снимками с сыном Августом. Ребёнок родился 9 февраля.

Принцесса Евгения рассказала журналу Vogue, что в День отца она хотела посвятить публикацию принцу Эндрю, но долго не могла выбрать снимок. Фото из дворца Балморал показалось ей слишком личным, со скачек в Аскоте — слишком формальным. В итоге она остановилась на фотопортрете, на котором отец позирует в мундире полковника гренадёрской армии в коридоре Букингемского дворца. Однако выяснилось, что показывать это помещение публике нельзя, о чём Елизавета II сразу сообщила внучке.

У меня начались проблемы, когда я выложила фото папы во дворце, потому что эти коридоры не предназначены для посторонних глаз, — посетовала принцесса.

Как писал NEWS.ru, 21 марта Елизавета II в десятый раз стала прабабушкой. У её внучки Зары Тиндалл родился сын.