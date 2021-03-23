У Елизаветы II появился десятый правнук

Королева Великобритании Елизавета II в десятый раз стала прабабушкой. У её внучки Зары Тиндалл 21 марта родился сын.
Новорождённого назвали Лукас Филип. В семье Зары и её мужа регбиста Майка Тиндалла это третий ребёнок, пара воспитывает уже двух дочек. Сын Лукас станет 22-м в очереди престолонаследия.
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Ранее сообщалось, что внук королевы принц Гарри и его жена Меган Маркл ждут появления на свет своего второго ребёнка. По некоторым данным, это будет девочка. Предполагается, что малышка появится на свет в мае. У супругов уже есть сын Арчи, мальчику 6 мая исполнится два года.
Как писал NEWS.ru, Маркл и её супруг во время интервью американской телеведущей Уинфри намекнули на расистские взгляды в королевской семье. По словам герцогини, часть представителей династии на фоне её первой беременности беспокоились по поводу цвета кожи будущего малыша.