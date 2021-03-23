У Елизаветы II появился десятый правнук

https://static.news.ru/photo/a8682748-8c8d-11eb-b7cc-96000091f725_660.jpg Зара Тиндалл и её муж Майк Тиндалл Фото: vk.com/tindallfamily

Королева Великобритании Елизавета II в десятый раз стала прабабушкой. У её внучки Зары Тиндалл 21 марта родился сын.

Новорождённого назвали Лукас Филип. В семье Зары и её мужа регбиста Майка Тиндалла это третий ребёнок, пара воспитывает уже двух дочек. Сын Лукас станет 22-м в очереди престолонаследия.

Как передаёт ТАСС, 39-летняя Зара Тиндалл продолжает профессионально заниматься конным спортом. В 2012 году она завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне.

Ранее сообщалось, что внук королевы принц Гарри и его жена Меган Маркл ждут появления на свет своего второго ребёнка. По некоторым данным, это будет девочка. Предполагается, что малышка появится на свет в мае. У супругов уже есть сын Арчи, мальчику 6 мая исполнится два года.

Как писал NEWS.ru, Маркл и её супруг во время интервью американской телеведущей Уинфри намекнули на расистские взгляды в королевской семье. По словам герцогини, часть представителей династии на фоне её первой беременности беспокоились по поводу цвета кожи будущего малыша.