Елизавета II направила письмо беременной подруге Джонсона

https://static.news.ru/photo/fade59a4-78d7-11ea-bd02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Lock/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II направила письмо со словами поддержки семье премьер-министра Бориса Джонсона, в частности его беременной невесте Кэрри Саймондс.

Монаршая особа отметила, что думает о родных политика, и пожелала ему скорейшего и полного выздоровления.

Earlier today The Queen sent a message to Carrie Symonds and to the Johnson family. Her Majesty said they were in her thoughts and that she wished the Prime Minister a full and speedy recovery. pic.twitter.com/Mo1SgAd9wh — The Royal Family (@RoyalFamily) April 7, 2020

Скорее оправиться от коронавируса британскому премьеру пожелал и внук королевы принц Уильям. В сообщении, размещённом в Twitter, он написал , что думает о Джонсоне и его близких.

Премьер Британии Борис Джонсон попал в больницу после того, как у него не проходили симптомы коронавирусной инфекции. Его состояние оценивается как стабильное, он находится в отделении интенсивной терапии, писал NEWS.ru. Как чувствует себя заражённая COVID-19 подруга Джонсона, которая ждёт ребёнка, не уточняется.