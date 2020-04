Елизавета II направила письмо беременной подруге Джонсона

Монаршая особа отметила, что думает о родных политика, и пожелала ему скорейшего и полного выздоровления.

Earlier today The Queen sent a message to Carrie Symonds and to the Johnson family. Her Majesty said they were in her thoughts and that she wished the Prime Minister a full and speedy recovery. pic.twitter.com/Mo1SgAd9wh