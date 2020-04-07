Европа

Елизавета II направила письмо беременной подруге Джонсона

16:49, 07 апреля 2020
Фото: Stephen Lock/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II направила письмо со словами поддержки семье премьер-министра Бориса Джонсона, в частности его беременной невесте Кэрри Саймондс.

Монаршая особа отметила, что думает о родных политика, и пожелала ему скорейшего и полного выздоровления.

Скорее оправиться от коронавируса британскому премьеру пожелал и внук королевы принц Уильям. В сообщении, размещённом в Twitter, он написал, что думает о Джонсоне и его близких.

Премьер Британии Борис Джонсон попал в больницу после того, как у него не проходили симптомы коронавирусной инфекции. Его состояние оценивается как стабильное, он находится в отделении интенсивной терапии, писал NEWS.ru. Как чувствует себя заражённая COVID-19 подруга Джонсона, которая ждёт ребёнка, не уточняется.

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