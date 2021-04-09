Елизавета II лишилась опоры: что значит смерть принца Филиппа для Британии

Принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II, скончался на 100-м году жизни. За десятилетия подле королевы принц Филипп, также носящий титул герцога Эдинбургского, заработал любовь британцев и непререкаемый авторитет, хотя родился вдали от британских островов. Уход Филиппа из жизни пришёлся на непростой период в истории британской монархии, пострадавшей от череды скандалов и разоблачений.

В феврале-марте принц Филипп провёл месяц в больнице в центре Лондона, где прошёл через неназванную кардиологическую процедуру. Как отмечалось, это была самая длительная госпитализация в его жизни. О кончине герцога Эдинбургского сообщил Букингемский дворец 9 апреля.

Её Величество Королева с глубокой скорбью объявила о кончине своего любимого супруга, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского, — говорится в сообщении. — Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке.

Филипп родился в 1921 году на греческом острове Корфу в семье греческого принца Андрея и немецкой принцессы Алисы. По линии отца он является праправнуком российского императора Николая I, и при рождении был крещён как православный. Все его четыре сестры вышли замуж за немцев и активно поддерживали нацистскую Германию. Филипп же поехал учиться в Великобританию, где в 1934 году познакомился с будущей королевой Елизаветой II. С началом Второй мировой войны он вступил в Королевские военно-морские силы и участвовал в боевых действиях в звании лейтенанта.

SVEN SIMON/Global Look Press

После возвращения с войны в 1946 году Филипп попросил руки Елизаветы у её отца Георга VI, а годом позже они поженились. Для этого ему пришлось отказаться от титулов, доставшихся ему по рождению, перейти из православия в англиканство и принять британское подданство. Когда Елизавета взошла на престол в 1953 году, её муж был первым, кто присягнул ей на верность.

Королевские биографы отмечают, что мужественному, энергичному Филиппу, воспитанному в мире, где правили мужчины, было нелегко свыкнуться с ролью принца-консорта. Его общественные функции после женитьбы на королеве фактически сводились к церемониальному сопровождению супруги. Филипп же обладал неиссякаемой энергией и был до крайности нетерпелив, поэтому часто шутил по поводу обязанностей, возлагаемых на него статусом.

Много времени и энергии было потрачено на то, чтобы вы имели возможность послушать мою длинную речь, посвящённую открытию здания, которое, как все знают, уже открыто, — однажды пошутил Филипп на церемонии в Честерфилдском технологическом колледже.

За ироничным поведением принца на публике скрывались глубокие переживания по поводу собственного положения в королевской семье, а также тоска по службе в ВМС — как он признавался в одном из редких интервью, что это единственное, о чём он скучал в жизни после свадьбы. При дворе, мужа королевы восприняли прохладно — некоторые считали его авантюристом и альфонсом.

На Филиппа постоянно давили, — цитирует BBC его конюха. — Я чувствовал, что у него не было ни друзей, ни помощников.

Принц Филипп активно участвовал в общественной жизни Великобритании до 2017 года, когда он отказался от публичных обязанностей по состоянию здоровья. Количество его речей, произнесённых за день, могло достигать 80, и принц нередко шутил, что является чемпионом страны по перерезанию ленточек. При этом супруг Елизаветы был одним из первых публичных лиц, заговоривших о проблемах окружающей среды, — задолго до того, как эта тема стала в центр общественного внимания.

Отношение к Филиппу в первые годы в Букингемском дворце напоминают недавнее откровенное интервью его внука принца Гарри и Меган Маркл, с той лишь разницей, что муж Елизаветы никогда публично не жаловался на отсутствие поддержки и понимания. Безоговорочно приняв правила британской короны, он всегда извинялся, если входил в помещение после королевы, и исполнял другие формальности в отношениях с супругой.

HANNAH MCKAY/Reuters

Между тем младшее поколения Виндзоров не может похвастаться таким же непререкаемым авторитетом. Скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл, в котором они заявили о расизме в королевской семье, не только нанесло удар по репутации монархии, но и спровоцировало вал критики в адрес самих супругов. В 2019 сыну Елизаветы и Филиппа принцу Эндрю пришлось уйти в тень из-за обвинения в связи с американским финансистом и педофилом Джеффри Эпштейном. А наследного принца Чарльза простые британцы не желают видеть на троне. Недавний опрос показал , что 47% подданных Соединённого Королевства хотели бы, чтобы после Елизаветы II на престол взошёл её внук — принц Уильям. В пользу Чарльза высказались только 27%.

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в разговоре с NEWS.ru отметила, что смерть Филиппа — невосполнимая потеря для института британской монархии.

Герцог Эдинбургский уже несколько лет как отошёл от участия в публичных мероприятиях. Конечно, это большая утрата для британской монархии и лично королевы, называвшей его своей надеждой и опорой. Принц Филипп пользовался любовью подданных Великобритании и внёс вклад, скажем так, в модернизацию института монархии. Разумеется, сейчас приходит новое поколение. Что касается имиджа правящей фамилии, то едва ли уход принца скажется на нём, есть естественные процессы. Но сейчас это общая утрата и скорбь, место Филиппа занять некем. Кира Годованюк старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН