Елизавета II колко пошутила про русских

https://static.news.ru/photo/f586be72-928c-11eb-9f9d-96000091f725_660.jpg Елизавета II Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Елизавета II впервые за последние пять месяцев появилась на публике за стенами Виндзорского замка в среду, колко пошутив о холодных отношениях Великобритании с Россией.

94-летний британский монарх посетил мемориал на юго-востоке Англии, установленный в память о лётчиках стран Содружества наций, погибших во Второй мировой войне. Елизавета II обратилась к офицеру королевский военно-воздушных сил с вопросом.

Отправили ли реактивные самолёты преследовать русских? — сказала королева, имея в виду якобы участившуюся активность российских истребителей у границ Великобритании.

Офицер ответил утвердительно, отметив, что это уморительная шутка, пишет Yahoo News.

Ранее NEWS.ru писал, что королевская семья после интервью принца Гарри и Меган Маркл не комментировало состояние королевы Елизаветы II. Однако источники в Букингемском дворце рассказали, что сейчас происходит за закрытыми дверями. Королева не разозлилась на внука и его жену, которые пошли к Опре Уинфри. Скорее, она расстроена тем, что они сказали, в том числе про расизм в семье.