Эксперт оценил шансы Марин Ле Пен победить на выборах президента Франции

У политика Марин Ле Пен на текущий момент достаточно низкие шансы для победы на президентских выборах. Ей не хватает масштаба поддержки, несмотря на возрастающий авторитет. Об этом NEWS.ru сообщил доктор исторических наук Борис Шмелёв.

Партия «Национальное объединение», которую возглавляет политик, постепенно набирает политические очки. Однако для победы на выборах Ле Пен не хватает массовой поддержки, так как французское общество не готово к резкому повороту в политической жизни страны, который она предлагает.

Её основным оппонентом на выборах станет Эммануэль Макрон. Хоть он и подвергается критике и нападкам, тем не менее его позиции в стране в политическом ландшафте достаточно сильны и он может победить, — заявил эксперт.

Кроме того, в Европе наблюдается усиление позиций правых партий. Они настроены очень жёстко в отношении мигрантов, по политике США в Европе и по ряду других параметров. С этой точки зрения позиция правых европейских партий частично отвечает интересам России.

Победа Ле Пен, возможно, изменила бы политику Франции в отношении России. Однако надо учитывать, что во французском обществе очень сильны антироссийские настроения. Сразу сломать это она не сможет, — предположил Шмелёв.

Также не стоит забывать о том, что в западных обществах процесс принятия решений более сложный по сравнению с подобным механизмом в России. Нужно учитывать мнение разных партий, представителей бизнеса, информационных сообществ и так далее. Поэтому надеяться на скорые изменения отношений с Францией не стоит.

Ранее стало известно, что Марин Ле Пен вновь переизбрана на пост лидера «Национального объединения». За избрание политика на четвёртый срок высказались 98% членов партии.