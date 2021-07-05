16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Марин Ле Пен вновь переизбрана на пост лидера «Национального объединения»

12:29, 04 июля 2021
Марин Ле Пен Марин Ле Пен Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Французский политик Марин Ле Пен была переизбрана большинством голосов на пост главы партии «Национальное объединение». Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным голосования на партийном съезде, который проходит в Перпиньяне, за избрание политика на четвёртый срок высказались 98% членов «Национального объединения». На выборах Ле Пен была единственным кандидатом.

Политику 52 года. Она возглавляет партию с 2011 года. До этого у руля политической силы находился её отец. Марин Ле Пен выступает за многополярный мир, хочет, чтобы Франция вышла из НАТО и углубила сотрудничество с Россией.

В мае Ле Пен обвинила президента страны Эммануэля Макрона в полном отсутствии безопасности в стране. По её словам, власть достигла невиданного уровня распада и никто не может чувствовать себя во Франции безопасным. Она пояснила, что сейчас в стране нет ни одного места, где бы граждане могли спрятаться от правонарушителей и преступников. Ле Пен добавила, что не считает такое плачевное положение дел неизбежным.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео