Французский политик Марин Ле Пен была переизбрана большинством голосов на пост главы партии «Национальное объединение». Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным голосования на партийном съезде, который проходит в Перпиньяне, за избрание политика на четвёртый срок высказались 98% членов «Национального объединения». На выборах Ле Пен была единственным кандидатом.

Политику 52 года. Она возглавляет партию с 2011 года. До этого у руля политической силы находился её отец. Марин Ле Пен выступает за многополярный мир, хочет, чтобы Франция вышла из НАТО и углубила сотрудничество с Россией.