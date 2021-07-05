Марин Ле Пен вновь переизбрана на пост лидера «Национального объединения»
Денис Коробейников
Денис Коробейников
12:29, 04 июля 2021
Марин Ле ПенФото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Французский политик Марин Ле Пен была переизбрана большинством голосов на пост главы партии «Национальное объединение». Об этом сообщает телеканал BFMTV.
По данным голосования на партийном съезде, который проходит в Перпиньяне, за избрание политика на четвёртый срок высказались 98% членов «Национального объединения». На выборах Ле Пен была единственным кандидатом.
Политику 52 года. Она возглавляет партию с 2011 года. До этого у руля политической силы находился её отец. Марин Ле Пен выступает за многополярный мир, хочет, чтобы Франция вышла из НАТО и углубила сотрудничество с Россией.
В мае Ле Пен обвинила президента страны Эммануэля Макрона в полном отсутствии безопасности в стране. По её словам, власть достигла невиданного уровня распада и никто не может чувствовать себя во Франции безопасным. Она пояснила, что сейчас в стране нет ни одного места, где бы граждане могли спрятаться от правонарушителей и преступников. Ле Пен добавила, что не считает такое плачевное положение дел неизбежным.