Эксперт оценил последствия вторжения британского корабля в Чёрное море

Российская и британская оценки инцидента со вторжением эсминца Defender в акваторию Чёрного моря разнятся, поэтому сейчас эту тему «педалировать» не будет ни одна из сторон. В частности, есть разночтения относительно имевшего или не имевшего место предупредительного выстрела. Так, оценивая последствия инцидента, в разговоре с NEWS.ru сказал заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

Он отметил, что сейчас попросту нет ни двусторонних, ни многосторонних механизмов оценки возникшей ситуации.

Это может быть использовано для усиления аргументации в пользу необходимости формирования механизмов консультации и диалога по вопросу сокращения рисков и инцидентов. В том числе непреднамеренных. Это во-первых. Во-вторых, произошедший инцидент может быть одним из первых и очень опасных пробных шаров. Связано это с категорическим несовпадением позиций по статусу Крыма. И, соответственно, территориальных вод. В данном случае вопрос достаточно горячий. Потому что сфера обеспечения национального суверенитета РФ в этой ситуации с точки зрения Запада выглядит иначе и называется «агрессивной политикой Москвы» и «милитаризацией Крыма» и так далее, — подчеркнул Данилов.

По его словам, все эти проблемы основаны на признании территориальной целостности Украины. И пока их разрешить не удастся. С указанной точки зрения диалог о юрисдикции Крыма просто невозможен. И в этой ситуации, конечно, увеличение военных рисков и военной опасности в указанной зоне и на Чёрном море в целом можно рассматривать только в контексте взаимодействия с учётом различного понимания статуса региона, чтобы договориться о мерах по уменьшению опасности и инцидентов, добавил Данилов.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, только после этого британский корабль покинул границы РФ.

Ранее обозреватель The Spectator Тим Огден написал, что инцидент с вторжением британского эсминца Defender в Чёрное море стал самой крупной эскалацией между Россией и Великобританией со времён дела Скрипалей.