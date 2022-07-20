Эксперт объяснил цель заявлений Лаврова и дал прогноз по перспективам СВО Военный эксперт Литовкин счел, что заявления Лаврова о расширении задач на Украине — политический ход

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с NEWS.ru прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о возможном расширении географических задач спецоперации на Украине. По его мнению, заявления министра иностранных дел являются сугубо политическими, в то время как реальные цели СВО не поменялись. Он также дал свой прогноз относительно дальнейшего хода СВО.

Во время проведения второго этапа СВО ничего не изменилось и цели остались прежние. Лавров в данном случае делает абсолютно политические заявления, — сказал эксперт.

Он признал, что существует некоторая проблема с подавлением позиций ПВО и РСЗО, «но она решаема». Работа в этом направлении ведется более чем активно.

Тем не менее наши вооруженные силы постоянно давят ВСУ, забирая под свой контроль все новые и новые территории и населенные пункты, — отметил Литовкин.

Он добавил, что в настоящее время в приоритете Авдеевка: российские военные «очень серьезно начали по ней работать». При этом пока практически не задействуется стратегическая авиация, что остается козырем в рукаве Вооруженных сил РФ, перед которыми остается дилемма с Харьковом.

Еще интересен вопрос с Харьковом, так как его освобождать будут абсолютно точно. Но как именно это будет реализовано — большой вопрос. Ведь Харьков — это Петербург Украины, и разрушать его до основания никто не решится абсолютно точно, — заключил эксперт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что географические задачи спецоперации на Украине могут быть расширены, если Запад передаст Киеву дальнобойное оружие. Он пояснил, что Москва не может допустить нахождения на подконтрольной киевским властям территории Украины оружия, представляющего прямую угрозу России и республикам Донбасса. Лавров также указал, что Запад не просто накачивает Украину оружием, но и заставляет использовать его более рискованно.