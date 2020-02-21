https://static.news.ru/photo/9d3d5e7e-549e-11ea-94bf-fa163e074e61_660.jpg Александр Турчинов Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина не может объявить войну России, потому что соседнее государство является ядерной державой. С таким заявлением выступил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.

Мы до сих пор не можем объявить войну ядерному государству, — сказал Турчинов в эфире интернет-канала «Исландия».

При этом экс-секретарь СНБО отметил, что многие путают объявление войны и военное положение. Сам он настаивал на последнем варианте, но в 2014 году его никто не поддержал, потому что шла борьба за власть.

Когда есть военное положение, то не проводятся никакие выборы. А нужно было иметь легитимную власть, многие из лидеров сами хотели быть президентом, — подытожил Турчинов.

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что ведомство разработало пять шагов, чтобы сделать украинский народ «сильным» в максимально короткие сроки. По его словам, Украину смогут воспринимать за рубежом только тогда, когда она станет сильной. Однако боевой потенциал страны в случае прямой агрессии со стороны РФ не позволит долго вести боевые действия. Но всё может исправить человеческий дух.