Экс-президент Украины заявил об отставании от Польши на 50 лет

https://static.news.ru/photo/6a13c286-a984-11eb-8da8-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: 1leonidkravchuk/facebook.com

Украина отстаёт от Польши по своему социальному и экономическому развитию примерно на 50 лет. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук. Его слова приводит УНИАН.

Политик считает, что в стране отсутствуют единые взгляды на национальную стратегию, а также существуют конфликты на почве исторических разногласий.

Мы вынуждены примириться. Ведь если мы не примиримся, то строить страну мы будем с большим отставанием. Нам, например, сейчас, чтобы догнать Польшу, нужно 50 лет, — заявил Кравчук.

Вероятно, экс-президент имел в виду заявление Всемирного банка за 2019 год. В нём говорилось, что для достижения доходов современной Польши Украине при нынешних темпах экономического развития потребуется 50 лет.

Кравчук также подчеркнул, что, несмотря на региональные различия жителей страны, историческое прошлое не должно становиться причиной для разногласий.

В марте министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина превосходит Польшу. По его словам, «Европы без Украины нет». При этом чиновник не пояснил, чем одна страна лучше другой.

Ранее профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия» Александра Гнатюк рассказала, что отношения между Киевом и Варшавой не являются дружными, вопреки расхожему мнению. Она подчеркнула, что за длительное время сотрудничества с Западом у Польши появился «комплекс неполноценности», а чтобы его компенсировать, в стране используют чувство национального превосходства над Украиной. Специалист считает, Варшава не окажет Киеву никакой поддержки в случае необходимости.