Экс-премьер Украины рассказал об уникальности Зеленского Экс-премьер Украины Азаров назвал Зеленского президентом, для которого не важны интересы Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

Украинский лидер Владимир Зеленский очень чутко улавливает все желания Запада, в то время как интересы его собственной страны и ее народа для него находятся «на 25-м или 30-м месте», рассказал в беседе с «Царьградом» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он напомнил, что в истории Украины были разные президенты, но нынешний совершенно уникален.

Он первый такой президент, для которого интересы Украины, ее народа находятся на 25-м или на 30-м месте. А на первом плане стоят интересы Соединенных Штатов, европейских «ястребов» и так далее, — высказал мнение Азаров.

Экс-премьер пояснил, что Зеленский весьма удобен и для Вашингтона, и для Брюсселя, и что сам президент, понимая это, не делает ни шага в сторону от прозападной политической и экономической линии. Азаров также обратил внимание горячий прием, который всегда оказывают Зеленскому американские и европейские политики.

Ему всегда горячо аплодируют. Нам, кстати, не аплодировали, как ему. Почему? Да потому что мы проводили политику дружбы с Россией, нейтралитета, невступления в НАТО. Поэтому нам никто не аплодировал. Хотя при нас страна развивалась, росли доходы населения, — рассказал экс-премьер Украины.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что украинская делегация и лично президент Зеленский не будут приглашены на предстоящий саммит G20 в Нью-Дели. По его мнению, участвовать во встрече должны исключительно члены «Большой двадцатки», а также те государства, которых пригласит Индия.