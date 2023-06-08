Зеленского не позвали на G20 Глава МИД Индии отказался приглашать Зеленского на саммит G20

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE /Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинская делегация и лично президент Владимир Зеленский не будут приглашены на предстоящий саммит «Большой двадцатки» в Нью-Дели, заявил в ходе брифинга министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. По его словам, участвовать во встрече должны исключительно члены G20 а также те государства, которых пригласит Индия, передает WION.

По нашему мнению, в саммите G20 участвуют государства — члены G20, а также страны и организации, которых мы пригласили. Мы объявили список приглашенных сразу после того, как мы приняли председательство в G20. Это не тот вопрос, который пересматривался. И это тот вопрос, который мы ни с кем не обсуждали, — сказал Джайшанкар.

Саммит лидеров G20 пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября, после чего председательство Индии будет передано Бразилии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие главы государства Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» в Индии не исключается, но окончательного решения принято не было.

До этого Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что в администрации президента изучают возможность корректировки рабочего графика Путина для его поездки на G20. Как утверждали собеседники агентства, в связи с предстоящим мероприятием уже были перенесены даты проведения экономического форума во Владивостоке, который планировался в сентябре.