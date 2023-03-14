В Кремле не исключили участия Путина в саммите G20 Песков не исключил участия Путина в саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели

Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие главы государства Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» в Индии не исключается, но окончательного решения принято не было, передает РИА Новости. Саммит лидеров G20 пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября, после чего председательство Индии будет передано Бразилии.

Мы принимаем участие в работе «двадцатки» в различных форматах, поэтому не исключаем возможности для президента принять участие в саммите. Но решение будет приниматься дополнительно, — сказал Песков.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента изучают возможность корректировки рабочего графика Путина для его поездки на G20. При этом отмечалось, что решение об участии в саммите все еще не принято. Как утверждали собеседники агентства, в связи с предстоящим мероприятием, намеченным на сентябрь, уже были перенесены даты проведения экономического форума во Владивостоке, который планировался в том же месяце.

В 2022 году Путин не поехал на саммит G20. Вместо главы государства на саммит «двадцатки», проходивший на Бали, отправился министр иностранных дел Сергей Лавров. В марте 2023 года Лавров принимал участие во встрече «двадцатки» в Индии, где извинился перед принимающей стороной за западные делегации, превратившие работу G20 в «балаган».