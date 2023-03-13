Кличко: в январе власти Киева готовились к эвакуации населения

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Киев. Украина. 13 марта 2022 года. Центральный железнодорожный вокзал Киева

Власти Киева в январе готовились к эвакуации населения, рассказал мэр города Виталий Кличко в разговоре со Spiegel. По его словам, правительство было близко к такому решению из-за отсутствия электричества в столице Украины — город столкнулся с 14-часовым блэкаутом.

В январе мы были очень близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации, — сказал Кличко.

По его словам, тогда у жителей столицы также не было воды и отопления. Кличко отметил, что ситуацию помогла изменить поставка Германией комплексов противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Сейчас, как рассказал мэр Киева, обстановка в городе, как и во всей стране, более благоприятная.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что ВСУ ждут поставок западного оружия, чтобы начать наступление «не с пустыми руками». По ее словам, планирование этой операции уже началось.

Между тем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта. По его словам, до конца года ряды ВСУ пополнят еще 30 тысяч бойцов, прошедших обучение на Западе.