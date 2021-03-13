Экс-премьер Украины рассказал о нищете людей

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Население Украины стремительно нищает. Доходы людей за последние годы значительно сократились, рассказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

По его словам, в период президентства Виктора Януковича с 2010 по 2014 годы заработок украинцев вырос в 1,6 раза, а средняя зарплата в стране составляла порядка $500. Граждане страны жили лучше, чем население Румынии и Болгарии, несмотря на то, что те являются членами Евросоюза, подчеркнул политик.

Однако сейчас, утверждает он, зарплаты в стране сократились вдвое.

Есть какая-то прослойка людей на Украине, которым это нравится. Что значит, если рабочая сила стала стоить дёшево? Значит, можно извлекать сверхприбыль, — сказал Азаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Азаров назвал судьбу Украины незавидной. Он отметил, что «это беднейшая страна в Европе по всем параметрам абсолютно». По уровню нищеты, по данным экс-премьера, республика опередила бывших лидеров антирейтинга — Молдавию и Албанию.

При этом, подчеркнул он, смертность стремительно растёт. В итоге на Украине ежегодно умирает «целый город».

Азаров был вынужден покинуть страну после вооружённого переворота в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича и некоторым высшим чиновникам пришлось скрыться за границей. На Украине Азаров является подозреваемым в ряде преступлений, в том числе в злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении.

Экс-премьер не раз делал критические замечания по поводу нынешнего политического курса страны. В частности, как писал NEWS.ru, он назвал американцев истинными хозяевами Украины. По его словам, именно США срежиссировали политический кризис 2014 года.