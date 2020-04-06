Экс-премьер Италии призвал не политизировать помощь России

Бывший премьер-министр Италии Романо Проди отметил, что помощь, которую получила страна, в том числе и от России, была полезна.
Он также призвал не политизировать этот вопрос.
Я исхожу из принципа, что российская, китайская помощь была полезной. Это показало важнейшую близость между людьми, — сказал Проди на онлайн-пресс-конференции для иностранной прессы.
Он также добавил, что прибытие в Италию самолётов с помощью «заслуживает благословения»,
Россия предоставила помощь Италии 24 марта, отправив туда 15 своих самолётов со специалистами-вирусологами, оборудованием для диагностики коронавируса, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и защитными средствами.
Позднее в газете La Stampa появился материал, в котором утверждалось, что 80% российских поставок в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией «совершенно бесполезны или малополезны» для страны. В ответ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что статьи о борьбе российских военных с COVID-19 в Италии «составлены по старым антисоветским пропагандистским учебникам». Власти страны восприняли его заявление в штыки и назвали тон представителя российского военного ведомства «ненадлежащим», писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники