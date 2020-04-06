Экс-премьер Италии призвал не политизировать помощь России

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Украинские власти вводят дополнительные ограничения на пропуск людей через государственную границу, это связано с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. С 7 апреля пересечь рубеж можно будет только на личном автотранспорте. Пешеходное сообщение полностью прекратится.

При этом будут закрыты 115 пунктов пропуска, а работать останутся 19, передаёт «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Госпогранслужбу, где заявили о соответствующем решении правительства. Ограничения вступят в силу ровно в полночь....