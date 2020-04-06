Европа

Экс-премьер Италии призвал не политизировать помощь России

14:14, 06 апреля 2020
Романо Проди Романо Проди Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Италии Романо Проди отметил, что помощь, которую получила страна, в том числе и от России, была полезна.

Он также призвал не политизировать этот вопрос.

Я исхожу из принципа, что российская, китайская помощь была полезной. Это показало важнейшую близость между людьми, — сказал Проди на онлайн-пресс-конференции для иностранной прессы.

Он также добавил, что прибытие в Италию самолётов с помощью «заслуживает благословения», пишет РИА Новости.

Россия предоставила помощь Италии 24 марта, отправив туда 15 своих самолётов со специалистами-вирусологами, оборудованием для диагностики коронавируса, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и защитными средствами.

Позднее в газете La Stampa появился материал, в котором утверждалось, что 80% российских поставок в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией «совершенно бесполезны или малополезны» для страны. В ответ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что статьи о борьбе российских военных с COVID-19 в Италии «составлены по старым антисоветским пропагандистским учебникам». Власти страны восприняли его заявление в штыки и назвали тон представителя российского военного ведомства «ненадлежащим», писал NEWS.ru.

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