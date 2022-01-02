Экс-посол Украины назвал условие её вхождения в ЕС

Украина сможет войти в круг цивилизованных стран Европы только в случае, если «остановит Россию». Об этом в эфире телеканала «Еспресо.ТВ» заявил бывший украинский посол в США Валерий Чалый. По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что Украина «просто оказалась на переднем фланге».

Это единственный способ. Или ждать ещё 10–15 лет, чего, я считаю, делать не стоит, — сказал дипломат.

Он добавил, что для Украины полное присоединение к Европе будет означать ускорение развития в экономической и социальной сферах, а не только поездки граждан на заработки.

Ранее бывший советник президента Украины Валерий Ивасюк назвал невозможным вступление страны в НАТО, пока существует Россия. По его мнению, скорее Альянс прекратит своё существование, чем в него примут Киев.

Заявление экс-советника связано с возражениями РФ против расширения НАТО на восток и размещения наступательных вооружений на территории Украины. Для урегулирования данного вопроса Москва предложила США и Альянсу подписать соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры на эту тему должны состояться в середине января.