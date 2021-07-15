Экс-главу МВД Украины Авакова захотели увидеть на посту мэра Харькова

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков является лучшим кандидатом на должность мэра Харькова. Об этом заявил председатель президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко, сообщает ТАСС.

Для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович [Аваков], я не вижу. Это будет окончательная точка в вопросе «Харьков — русский город», — заявил политик.

Он подчеркнул, что экс-министр за время своей работы на дал повода сомневаться в своей патриотичности. Корниенко назвал Авакова хорошим хозяйственником.

Выборы мэра Харькова должны пройти 31 октября. Место оказалось вакантным после смерти Геннадия Кернеса.

Аваков написал заявление об отставке 13 июля. Через два дня его отставку приняла Верховная рада. За такое решение проголосовал 291 депутат, при допустимом минимуме в 226 голосов.

Политик стал главой МВД Украины в 2014 году. В 2019 году его переназначили на эту должность. Он был одним из двух министров, которые находились в правительстве после прихода к власти нынешнего президента страны Владимира Зеленского. До прихода на пост главы МВД политик был председателем Харьковской областной администрации, а затем народным депутатом Украины.