Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в домашнем насилии

https://static.news.ru/photo/68f8734a-7584-11ea-ab9f-fa163e074e61_660.jpg Карин Кнайсль Фото: Michael Gruber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве. После ссоры с супругом Вольфгангом Майлингером дипломат вызвала полицию.

В разгар спора Кнайсль, не стерпев оскорблений, стала барабанить мужчину в грудь, а в ответ получила два удара по лицу, отмечает Kronen Zeitung. Газета уточняет, что бизнесмен не в первый раз поднимает руку на жену. В 2019 году Майлингер повалил её на землю, однако в прошлый раз Кнайсль не стала заявлять на предпринимателя в правоохранительные органы.

Сам бизнесмен подтвердил заявления своей супруги, однако уточнил, что хотел лишь успокоить её.

В 2018 году фотографии со свадьбы Кнайсль и Майлингера облетели все мировые СМИ. Гостем торжества стал президент России Владимир Путин. Он станцевал с Кнайсль и вручил молодожёнам подарки — масловыжималку и тульский самовар, писал NEWS.ru.