Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в домашнем насилии

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве. После ссоры с супругом Вольфгангом Майлингером дипломат вызвала полицию.
В разгар спора Кнайсль, не стерпев оскорблений, стала барабанить мужчину в грудь, а в ответ получила два удара по лицу,
Сам бизнесмен подтвердил заявления своей супруги, однако уточнил, что хотел лишь успокоить её.
В 2018 году фотографии со свадьбы Кнайсль и Майлингера облетели все мировые СМИ. Гостем торжества стал президент России Владимир Путин. Он станцевал с Кнайсль и вручил молодожёнам подарки — масловыжималку и тульский самовар, писал NEWS.ru.
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